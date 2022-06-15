副检察司普吉岛意外亡 妻发文悼念“这不是离别”

（早报讯）一家人到普吉岛度假，52岁总检察署主控官G坎南副检察司，昨天（6月14日）发生意外不幸过世。妻子发贴文悼念，生活有他所以更加精彩，自己和两个儿子会非常想念他。

G坎南（G. Kannan）有约20年的司法经验，生前在新加坡总检察署担任副检察司。

他的妻子谢素安（音译）今早（15日）发贴文悼念丈夫，感谢他过去31年的陪伴。“生活有你所以更加精彩。很庆幸我们在4月能够挤出时间有个浪漫的马尔代夫之旅，6月又和家人在普吉岛度过了美好时光。我和儿子们会非常想念你，但我们知道这不是离别，一家人还会再次相聚……宝贝，我爱你。”

福尔敦律师事务所（Fullerton Law Chambers）的林丹宁律师受访时说，他在昨日（14日）晚上约8时接到噩耗。“我和总检查署的同事听到这个消息时都很震惊，也很难过。他今年3月才刚过52岁生日，当时我还和他通过电话，没想到现在却接到他的死讯。”

林丹宁说，他与G坎南认识近20年，G坎南不仅是他的上司，也是他的导师，教导他很多法庭上的技巧。“曾经和他共事的同事都一致认为他是位很专业和反应快的律师。”

在林丹宁的印象里，G坎南工作时很严肃认真，为人和蔼可亲，没有架子。G坎南一家10多年前还曾与林丹宁及另外一名同事，一起到峇厘岛游玩。

《联合早报》已向新加坡总检察署、外交部和泰国普吉岛警方查询。