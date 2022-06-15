SRX：本地5月份私宅租金上升2.8％

（早报讯）去年推出的房地产降温措施将外国买家的额外买方印花税（ABSD）调高至30％，这有可能使他们延后买房，先找房子租，5月份租出的私宅单位环比上升11.7％至约4185个，私宅租金则连续17个月上扬，环比上升2.8％。

房地产网站99.co和SRX今天（6月15日）发布的5月份预估数据显示，代表高档私宅的核心中央区（CCR）租金上扬2.2％。其他中央区（RCR）的中档私宅和中央区以外（OCR）的大众化私宅租金则分别涨2.8％和3.3％。

同去年同期相比，整体私宅租金上升18.1％，高档私宅、中档私宅和大众化私宅租金分别上扬15.4％、18.6％和19.7%。

上个月租出的4185个私宅单位，比前一个月的3748个单位多11.7％，比去年同期则减少23.7％，也比5月份出租量的五年平均值低13.2％。大众化私宅需求最高，占总出租单位量的41.1％，接着是中档私宅和高档私宅，分别占31.9％和27％。

组屋租金连续23个月上涨

在组屋方面，整体租金连续23个月上涨，在5月份环比上升2.4％。出租数量也环比增加8.4％至1617个单位，低于同月份的五年平均值12.4％。非成熟组屋区最受欢迎，租金环比增长3.1％，成熟组屋区则增长1.8％。