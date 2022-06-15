投资者静待货币政策会议结果 本地股市早盘上涨0.61％

（早报讯）投资者静待联储局的货币政策会议结果，大多谨慎交易，亚太股市今天（6月15日）早盘表现不一，本地股市上涨0.61％。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上涨19.08点，报3127.97点。整体股市交易量7亿9515万股，交易总值4亿8363万元。全场有254只上升股，下跌股有151只。

占海指权重最大的本地三只银行股今早全面上涨，星展集团（DBS）上升0.97％至30.11元。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别涨0.96％和0.3％，报11.54元和27.17元。

区域股市方面，日本、台湾和韩国股市分别下跌0.76％、0.26％和1.79％。上海、深圳和香港则逆势上扬，分别取得1.41％、1.15％和1.42％涨幅。

源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说：“本地和亚洲股市今早开盘表现疲弱，投资者都在等着联储局的货币政策会议结果。”在政策利率结果出炉之前，她预期市场的表现平平。

她预测，海指的支撑位在3100点，阻力水平为3180点。

美国股市方面，标普500指数从去年12月到昨晚共跌约22％，目前处于熊市，如果本周反弹，并只跌两成，王彬妮依然看好看涨前景。标普500指数周二（14日）下跌0.38％，已连续五天呈跌势。

面对40年来最高水平的通货膨胀，不少专家如巴克莱和Jefferies将升息预测调高至75个基点，渣打银行甚至不排除加息100个基点的可能性。联储局曾暗示准备在6月的政策会议上将利率调高50个基点。