圣淘沙本月起在18处安装新一批太阳能板

（早报讯）圣淘沙发展局与圣淘沙名胜世界本月起在岛上18处新地点安装太阳能光伏板，当中七处今天开放招标。

圣淘沙发展局今天（6月15日）发文告说，这18处安装地点的总面积约2.5公顷，太阳能输出能力达3.094兆峰瓦（MWp），明年安装完成后，每年可产出387万1500千瓦时（kWh）的清洁电力，每年可减少的二氧化碳总量（tCO2）为1643，相当于六万个酒店房夜（hotel room night）产生的碳。

今天开始招标的七个安装地点是巴拉湾儿童城（Palawan Kidz City）、圣淘沙捷运海滩站、圣淘沙缆车线的三个站、圣淘沙发展局办公室与车间、圣淘沙发展局苗圃（nursery）。这是本地首次将不同使用期限（tenure）的屋顶整合为同一份投标。

圣淘沙名胜世界则将于本月起，在环球影城、硬石酒店（Hard Rock Hotel）屋顶等11处新地点安装新的光伏板。包括位于名胜世界已在班丹花园屋顶仓库安装的光伏板在内，这些光伏板的输出能力将是名胜世界现有太阳能网络的四倍。

这标志着去年9月推出的“圣淘沙可持续性规划”的首个再生能源里程碑。圣淘沙发展局希望到2030年实现碳中和，岛上一成的电力来自再生能源。