寡妇假冒外甥女上相亲网站骗钱 判监七个月

（早报讯）51岁轮椅寡妇称因寂寞要找人聊天，假冒成外甥女和相亲网站上的男子聊天，结果还骗了对方5000多元，昨日被判监七个月。

自雇者玛丽哈共面对五项欺骗罪，她承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。

被告的丈夫已故，她昨日（6月14日）坐着轮椅，带着一大袋药，由一名年轻的男亲友将她推入庭内。

2018年11月6日，29岁受害人的父亲为他在网上相亲平台登记，希望帮他找到未来伴侣。被告也在同一平台上以假名称自己才25岁，并留下联络号码。

受害人的父亲看到后给她打电话，她却给对方她家的电话号码，让对方跟母亲谈。实际上，被告的母亲早在2002年已离世，而独居的她这么做是为了让对方相信自己塑造的假身份。

受害人的父亲相信了被告的谎言，受害人从2018年11月13日起通过WhatsApp跟被告聊天。

被告谎称在澳大利亚军营里工作，以便能合理拒绝视讯，并把外甥女的照片发给对方，让对方以为那是自己的照片。

受害人渐渐以为这女子从澳洲回国后就会嫁给他，但被告却以各种理由延迟“回国”的日期。

接下来的近一年内，被告开始编制各种谎言，让对方“借钱”给她，前后骗走了5750元。

代表律师在庭上透露，被告一开始只是因为寂寞，想找个人聊天，但后来承认自己骗了对方。