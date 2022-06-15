洗手液掺入女同事饮料 老保安监三周

（早报讯）在女同事饮料里倒入洗手液，七旬保安人员今早（6月15日）被判入狱三周。

《新明日报》日前报道，陈瑞豪（70岁）承认一项用有害物质蓄意伤人的罪名，另一项罪名交由法官考虑。

庭上揭露，被告和37岁的女保安是榜鹅某所小学的保安。案发时，被告已经工作两年，而女保安刚上班约一个月。

被告称，他某天发现女保安向另一名保安抱怨，说他工作都不需要晒太阳，而她们却得在太阳底下站岗。被告称原本不以为意，但经理后来开会，女保安在会议上提出不满，两人从此结下心结。

两人之间工作越来越不愉快，被告称其他保安也开始对他的工作指指点点，因此认为都是女保安造成的。

去年5月12日，女保安带着一瓶薏米水上班，早上巡逻时，将薏米水留在了保安岗内。被告见到女保安的水壶，决定滴入几滴洗手液。他称只是不想继续见到她，想让女保安不舒服拿假。

女保安喝下后，感觉身体“怪怪的”，还拨电给丈夫抱怨说薏米水坏了，要对方帮忙买瓶汽水。老保安后来见女保安没事，数小时后趁她不在时，再将洗手液倒进汽水。女保安喝了后，立刻感到喉咙和胃部灼烧疼痛，通知上司后调阅闭路电视画面，发现是被告所为，上司立刻报警。

法官下判时指出，虽然洗手液不像其他化学物质危险，女保安也没有留下后遗症，但被告不止一次倒下洗手液，最后念在他及早认罪而且没有前科，判他入狱三周。（人名译音）