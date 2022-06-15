交通部和陆交局计划立法管制电动车充电发展

（早报讯）交通部和陆路交通管理局计划立法管制电动车的充电事项，包括充电设施的款式、广告宣传、安装过程、注册程序，以及每个建筑发展须提供的充电桩等。

陆交局今天（6月15日）发文告说，交通部有意推出新的电动车充电法案（Electric Vehicle Charging Bill），确保电动车充电设施的安全，同时确保业者提供安全、可靠和方便的电动车充电服务。

拟议的法案内容包括要求本地所有电动车充电设施的供应、使用、安装和维修都要符合指定的安全标准；要求提供电动车充电服务的业者申请执照；要求正在兴建大楼、把总楼面面积增加50％及以上，以及获准把电负荷增加到280kVA及以上的发展项目为电动车的充电所需做准备。

其中，这些发展项目1％的总停车位，包括电单车停车位须设有充电桩，且停车场电房要有能力为多达15％的停车位供应电源，支撑它们7.4kW的充电设施。

为协助分层地契项目提供电动车充电服务，政府也有意修正建筑维修与分层地契管理法令（Building Maintenance and Strata Management Act）调低获选电动车充电桩安装天的决议门槛。

交通部和陆交局即日起至7月14展开公共咨询，公众可以把建议电邮到EVConsultation@lta.gov.sg，邮件主题行须写上“Public Consultation for the Electric Vehicle Charging Bill”。