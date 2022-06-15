新马陆路关卡上周末每天约26万7000人次通关

（早报讯）六月学校假期期间，新马陆路关卡交通的拥堵情况有增无减。上周末每天约有26万7000人次通关，人数又比前一个周末学校假期刚开始时的高峰增多，刷新陆路边境4月开放以来的每日通关人次纪录。

移民与关卡局今天（6月15日）发布文告说，上周末（6月10日至12日）的每日通关人次比前一个周末（6月3日至5日）的每日26万2000人次增多，也比复活节长周末的每天平均14万9000人次，以及卫塞节周末每日22万4000人次通关，明显增加许多。

移民局估计，关卡拥堵情况将持续到本月结束为止。当局呼吁旅客预留更多时间通关，并避开高峰时段。

文告中提到，在冠病疫情暴发前，即2019年的六月学校假期，旅客乘车通关时间可长达近两个半小时。因此，当局呼吁民众避开以下尖峰时段：

出境：星期五（6月17日和24日）下午6时至深夜11时59分；星期六（6月18日和25日）早上6时至9时，以及晚上9时至11时59分；星期天（6月19日和26日）早上6时至8时。

入境：在６月24日之前的平日晚上10时至11时59分，星期六（6月18日和25日）晚上9时至11时59分，星期天（6月19日和26日）下午6时至晚上11时59分。