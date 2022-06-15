新航集团5月份客运量170万人 较一个月前劲增17％

（早报讯）由于航空旅行强劲复苏，新加坡航空公司（SIA）今年5月份集团客运量比4月份增加17.4％，乘客人数达170万5000名，集团客运能力（passenger capacity）达到疫情前的61％，比4月份高出四个百分点。

集团旗下的两家航空公司分别是新航和酷航（Scoot）。新航周三（6月15日）发布营业数据时说，航空旅行在5月份继续强劲复苏，是因为新加坡在2022年4月放宽了边境限制，取消对完全接种疫苗旅客的隔离和抵达后的冠病检测，并取消出发前的冠病检测要求。除了北亚之外，所有航线地区旅行需求都在迅速恢复。

集团5月份的载客率（passenger load factor）达到78.2％，是自冠病疫情开始以来的最高水平，比4月份提高了5.5个百分点，同比则大增63.9个百分点。

货运业务方面，新航的载货率（cargo load factor）在5月份为65.4％，同比下跌22.3个百分点。随着航空网络广泛恢复客运，5月份的货运能力（cargo capacity）同比增长30.2％。因为货运需求受到中国疫情管控的影响，5月份货运量（吨公里）减少3％。此外，随着载客率的提高，更多的腹舱空间用于运载乘客的行李。

截至今年5月底，集团的客运网络覆盖了包括新加坡在内的97个目的地，新航的服务覆盖72个目的地，酷航的服务覆盖46个目的地。

新航周三闭市股价持平于5.13元。