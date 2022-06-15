拆除私宅工程酿一死一伤 工地督工判入狱11个月

（早报讯）明知私宅一楼的墙壁已损毁，督工却还指示客工到二楼阳台工作，结果阳台坍塌导致一死一重伤。

来自Springview Enterprises私人有限公司的建筑工程经理孔秋福（55岁），今天（6月15日）承认一项触犯工作场所安全与卫生法令的罪状后，被判入狱11个月。

这起致命工地意外发生在2019年3月4日，地点在实龙岗上段阿鲁舒道（Aroozoo Avenue）的一间半独立式洋房。洋房于2018年12月开始施工，原定2019年8月竣工，被告负责监督整个建筑工程。

根据原先规划的工程进程，洋房的拆除工作必须从上到下，这是为了确保建筑物的稳定性。拥有30多年经验的被告，事发一个月前却吩咐客工先把一楼后院的厕所拆除。他这么一拆，二楼阳台便少了一堵墙壁的支撑，结构也受影响。

案发当天，被告指示三名客工迪丁、波尼尔和桑杜拆掉二楼的厕所、楼梯间和阳台。被告过后便离开去巡视另一个工地，三名客工于是在没人监督的情况下工作。

下午1时许，波尼尔在阳台旁筑搭起鹰架，开始阳台墙壁的拆除工作，迪丁则负责拆除阳台的矮墙。40分钟后，桑杜接过迪丁的工作，才刚接手，阳台地板就坍塌。

站在阳台上的桑杜摔落到一楼，遭二楼落下的钢骨水泥地板压个正着。附近客工听到声响，马上跑来施救，五人联手都还抬不起3.7米长、1.5米宽的地板。他们最终出动挖土机把地板移走。桑杜头部遭受重创，当场丧命。

在鹰架上工作的波尼尔也从高处摔下，骨盆、手腕和右手肘骨折，在医院住了两个月。

瑞信徳亚洲律师事务所（RHTLaw Asia LLP）律师林于晖求情时指出，二楼阳台有部分结构原本就悬挂在空中，底部没有任何支撑，即便在一楼厕所拆除一个月后也看似稳定，被告因此误以为让客工到二楼阳台是安全的。

控方指出，拆除工程是高度危险的工作，被告理应知道必须严格遵守拆除程序，但他却让员工冒着生命危险施工。

人力部文告透露，被告服务的公司，以及公司董事王孔川，事后也被指没有做足措施确保员工安全而被控上法庭。

本地自今年1月以来已有26人死于工业意外。最近一次意外发生在上周五（6月10日），同样是在展开拆除工程时出事。当时，41岁的孟加拉籍客工在宏茂桥一带的大苑岭（Tai Hwan Heights）私宅工作时，部分墙壁倒在他身上，当场把他砸死。人力部事后下令停工展开调查。

人力部文告指出，上述两起致命意外都涉及拆除工程，人力部工作场所安全与卫生督查单位处长陈仕豪提醒所有承包商，必须为拆除工程进行仔细的风险评估，并向团队清楚传达必须严格遵守工程程序和安全措施的指令。（人名译音）