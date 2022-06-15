加密货币业者币安逆风而行 为2000个职位招聘

（早报讯）面对市场巨大动荡，加密货币业者刮起裁员风，但也有人逆风而行。加密货币交易平台币安（Binance）创办人及首席执行官赵长鹏便说，公司有2000个空缺职位需要填补。

赵长鹏周三（6月15日）傍晚时分在推文说：“几个月前拒绝了Super bowl广告、体育场冠名权、大型赞助商交易，这并不容易，但我们做到了。”

“今天，我们正在为币安的2000个空缺职位招聘人员。”

赵长鹏上周在德克萨斯州奥斯汀一个会议上的讲话，预示着币安要逆势前进。他说：“如果我们处于加密货币的冬天，我们将利用它，我们将最大限度地利用它。”

自稳定币TerraUSD与Luna代币上个月突然崩盘以来，投资者担心通胀飙升将迫使美国联邦储备局加速提高利率，并使经济陷入衰退，因此正在抛售风险资产，导致加密货币市场更加动荡。加密货币借贷平台——Celsius Network，周一（13日）突然宣布暂停所有客户的提款、兑换和转账业务，引发市场担忧，比特币今天一度看似要跌破2万美元大关，两个多月里已蒸发掉一半的价值，处在18个月低位。

如此动荡的市场，已有至少三家业者宣布裁员。随着加密货币交易平台Crypto.com和加密货币借贷平台BlockFi先后在上周五和本周一宣布裁员，在美国纳斯达克上市的加密货币交易平台Coinbase也于周二宣布裁员18％或1100人。Crypto.com裁员5％或260人，BlockFi裁员20％或超过200人。