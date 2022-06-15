我国在探讨从印尼进口鸡肉

（早报讯）新加坡目前在考虑从印度尼西亚进口鸡肉，以舒缓马来西亚鲜鸡出口禁令对本地的影响。

新加坡食品局今晚（6月15日）就我国是否有意从印尼进口鸡肉回复《联合早报》时说，该局正在同印尼当局合作，就从当地进口鸡肉的认证事宜进行探讨。

食品局指出，该局在对海外的农场等机构进行认证的过程中，除了会对它们进行书面审核，也会到当地进行现场勘察。这是为了确保这些农场符合新加坡的食品进口要求，以及食物安全条例，才能开始出口食品到新加坡。

我国至今从未向印尼进口鸡肉。据《海峡时报》报道，印尼农业部的一名官员透露，新加坡食品局的团队昨天抵达当地，开始对一些农场、宰杀场、食品加工厂等机构进行评估。

至于印尼是否会出口活鸡或冷冻鸡到新加坡，以及出口的分量，该官员只说，一切得看新加坡食品局的评估结果，唯有质量和价格达到新加坡的要求，印尼才会开始出口鸡肉到新加坡。

马国为应付当地鸡肉供应短缺问题，6月1日起禁止活鸡、冷冻（chilled）和冰冻（frozen）全鸡、鸡只部位（例如鸡腿、鸡翅、鸡胸）和内脏，以及鸡肉加工食品出口。禁令生效之前，我国市面上约三分之一的鸡肉来自马国。

马国已恢复甘榜鸡、乌鸡和鸡肉加工食品的出口，第一批活鸡昨天运抵新加坡，本地今天开始销售。