加密货币对冲基金三箭资本传可能面临破产

（早报讯）总部设于新加坡的加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）据传可能破产或清盘。公司联合创办人朱苏（Zhu Su，译音）周三（6月15日）的一则推文，引发了有关该基金已经遭受重大损失面临破产的猜测，给飘摇中的加密货币行业带来更多忧虑。

朱苏的推文说：“我们正在与相关各方进行沟通，并正致力于解决这个问题。”

路透社报道指出，三箭资本似乎是在回应近日有关公司面临破产的传言。根据公司的网站，这家总部设于新加坡的对冲基金是在2012年成立。

彭博社报道，朱苏在推文中没有提供进一步讯息，他和另一联合创办人凯尔·戴维斯（Kyle Davies）受询时也不做回应。

根据区块链分析公司Nansen今年3月的估计，三箭资本所管理的资本约100亿美元。截至2020年的数据也显示，三箭资本在全球最大比特币信托基金灰度比特币信托（Grayscale Bitcoin Trust）中，持有超过5％股权，但不清楚三箭资本是否仍维持这个盘位。

三箭资本在加密货币Luna的投资失利。今年2月，Luna Foundation Guard宣布完成10亿美元融资，三箭资本正是领投机构之一。在5月，Luna的价格暴跌至近乎零。最近市场的关注转向基金在stETH代币的曝险，它把不少stETH兑成Ether以太币，可能已蒙受不少亏损。