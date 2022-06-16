（早报讯）美国联邦储备局宣布加息75个基点，是1994年以来最大幅度的加息，大致符合市场的预期。

联储局将联邦基金利率目标区间上调到1.5％到1.75％之间。今年底的联邦基金利率预计升至3.4%，较3月份的1.9%预测上调1.5个百分点。

联储局主席鲍威尔表示，当局仍致力于让通货膨胀回落到2％的水平，并预计在7月份再升息50个或75个基点。

美国通胀在5月份升至40年新高，同比上升8.6％，环比升幅为1%。

另外，联储局下调了美国经济增长预测，预计今年经济增长1.7％，低于3月份预测的2.8％。2024年底失业率的预估则从3.6％上调至4.1％。

货币政策会议结果出炉后，美国隔夜股市一片欢腾，纳斯达克指数大涨2.5％，道琼斯工商指数和标普500指数分别上扬1％和1.46％。

亚太股市今早开盘呈上升趋势，日本股市大涨1.95％，韩国和澳大利亚股市则分别上升2.02％和1.02％。

新加坡海峡时报指数昨天闭市报3105.85点，小幅下滑3.04点或0.1％。

以下是今天（16日）值得关注的股票：

1.新电信（Singtel）向淡马锡间接独资子公司Anderton Investments收购泰国Intouch的3.78％股权，将原本的21.21％持股率提升至24.99％，收购价为3亿3000万元。

另外，新电信昨天发布文告说，向来以消费者业务为主的澳都斯（Optus）将直接管理原本由新电信集团经营的澳都斯企业。这项举措是集团分散管理权策略的一部分。

2.航空旅行强劲复苏，新加坡航空公司（SIA）今年5月份集团客运量比4月份增加17.4％，乘客人次达170万5000，集团客运能力（passenger capacity）达到疫情前的61％，比4月份高出四个百分点。

3.新加坡妇产科医疗集团（Singapore O&G）昨天发布文告，集团在被NewMedCo集团全面收购后，将在6月17日从新交所除牌。