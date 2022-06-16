本地股市早盘涨1.11％

（早报讯）美国联邦储备局想要控制通胀的决心，安抚了投资者的情绪，亚太主要股市今早（6月16日）齐欢腾，本地股市也上涨1.11％，有望结束连续六个交易日的跌势。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数上扬34.55点，报3140.40点。整体股市交易量7亿4430万股，交易总值5亿1936万元。全场有254只上升股，下跌股有157只。

区域股市方面，日本、上海、深圳、台湾和韩国股市分别上涨1.18％、0.25％、1.15％、0.12％和1.34％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时说，美国联邦储备局宣布加息75个基点后，美国三大股指大涨，因为美国联储局想要控制通胀的决心，安抚了投资者的情绪。最近进入熊市的标普500指数收复之前的部分失地，但仍处于技术性熊市，从今年1月最高点至昨日共跌约21％。

他说：“目前还无法确定投资者是空头平仓导致海指出现技术性反弹（short covering），还是这一轮跌势已经触底。技术指标显示海指走势疲弱，20天移动平均线刚跌穿200天和250天移动平均线，海指近期的阻力水平在3200点，主要支撑位在3050点附近。”

美国联储局如市场预期，宣布加息75个基点，是1994年以来最大幅度的加息。联储局将联邦基金利率目标区间上调到1.5％到1.75％之间，今年底的联邦基金利率预计升至3.4%。

海指30只成份股今早多数上涨，领涨的星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和泰国酿酒（Thai Beverage）分别上升5.47％、3.09％和2.34％。

个股消息方面，新电信（Singtel）向淡马锡间接独资子公司Anderton Investments收购泰国Intouch的3.78％股权，将原本的21.21％持股率提升至24.99％，收购价为3亿3000万元。