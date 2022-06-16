能源局延长预防措施至明年3月底

（早报讯）全球能源市场持续波动，为确保新加坡的能源安全与韧性，能源市场管理局决定再度延长一系列预防措施至明年3月31日。

能源局今天（6月16日）发文告说，未结束的俄乌冲突再加上冬季即将来临，能源需求面临季节性增加，能源市场料会持续动荡。亚洲和欧洲国家已开始确保天然气在内的燃料供应，为过冬做准备。

由于新加坡95%的电力依靠进口天然气，全球能源市场的波动会波及本地市场，全球燃料价格上涨将推高我国的电价。

能源局去年10月落实三大预防措施保障我国的能源供应。首先是设立备用燃料设施，让发电公司在自家燃料供应受扰乱时，可取用这些备用燃料发电；再来，能源局也指示发电公司签订足够的燃料合同，至少要满足零售市场顾客的需求；第三，在本地电力批发市场可能面对能源供应短缺问题时，能源局可指示电力公司取用备用燃料发电，以维持电力系统的安全与稳定。

这些措施有助于确保我国有充足的燃料和电力供应，并让今年首五个月的平均电力批发价（Uniform Singapore Energy Price，USEP）维持在每兆瓦小时（MWh）350元。

另外，能源局也自今年1月起，透过临时电力合约辅助计划（TRECS）与电力零售商合作，协助用电量较大的用户签订定价配套。

由于全球能源供应问题持续不断，能源局将延长上述措施与TRECS计划至明年3月31日。

用户也可从明天（17日）起签订7月份的TRECS配套。

这是能源局第二次延长这一系列预防措施，当局在今年3月底宣布延长措施至本月30日。

当局将紧密观察能源领域的情况，在必要时考虑进一步延长措施。