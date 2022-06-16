健康SG交流会：年长者希望看病方便 年轻人较注重心理健康

（早报讯）卫生部将在明年推行“健康SG”，年长民众希望求医看病能更方便，年轻人则比较关心心理健康，希望家庭医生也能看心理疾病。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高星期三（6月15日）出席第五场“健康SG”（Healthier SG）的公众交流会时，向媒体分享了目前所得的公众反馈。

他指出，当局会通过一些措施，鼓励民众定期体检，这些健康筛检也会比较个人化，例如家族有某种癌症病史的民众，医生就会建议进行有关的癌症筛检。

卫生部推出“健康SG”的主要原因之一，是为了降低个人和政府的医疗开销，通过及早诊断并尽早管理疾病，避免疾病恶化，未来涉及更高的医疗负担。

也有公众反映自己的公司有指定的医生，或者他们会找不同医生看诊。

马善高解释，这些都是合理的问题，当局会考虑在内。“若民众看多过一名医生，我们就要有好的信息技术系统，在保护个人资料的同时，也让负责不同疾病的医生共享信息。不过，我们仍希望能坚持每个人有一名主要医生，能对自己和家族病史了如指掌。”

卫生部自今年5月起，已举行了五场实体公众交流会，共吸引约500人报名参与；目前仍在进行的网络调查，则收集了超过1800名公众的建议。公众仍可上healthiersg.gov.sg发表对策略的看法，截止日期为8月15日。

来自各个年龄层的反馈将帮助当局制定更具针对性的政策，并纳入白皮书，今年晚些提交到国会上进行辩论。