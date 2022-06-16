本地股市周四先起后跌 海指收跌0.27%

（早报讯）本地股市先起后跌，投资者担心美国联邦储备局加速升息可能引发全球经济衰退，海峡时报指数下跌8.42点或0.27%，闭市报3097.43点。

联储局宣布加息75个基点，加大调控通货膨胀力度，带动股市上涨。可是市场担心，联储局上调利率并收紧货币政策可能导致全球经济陷入衰退。

资深股票经纪何成富接受《联合早报》访问时说：“海指盘中波动反映了这些担忧。海指早盘一度上升45点，但尾盘却以下挫收盘。标准普尔500期货指数同样在傍晚5时下滑2%，回吐了昨晚涨幅。”

本地股市周四（6月16日）全天全场交易量为17亿5000万股，交易额共达13亿7000万元。上升股202只，下跌股314只。

下跌的海指成分股有新加坡交易所（SGX）、吉宝企业（Keppel Corp）和康福德高（ComfortDelgro），跌幅分别为2.47%、1.95%和1.43%，收报9.49元、6.55元和1.38元。

上升股包括星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）、泰国酿酒（Thai Beverage）和扬子江船业（Yangzijiang），分别上升3.91%、1.56%和1.55%，收报1.33元、0.65元和0.985元。