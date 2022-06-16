抽脂丧命案医生 判处监刑四个月

（早报讯）本地首起抽脂丧命案，执刀医生黄明汉经过长达13年的法律程序后，被判入狱四个月。

这起发生在2009年12月30日的案件，曾被三司斥责为“本地最糟的医疗失职案之一”，经过多年的法律程序后，案发时在乌节路的Reves诊所行医的被告黄明汉（46岁），今年承认鲁莽行为导致他人死亡罪名，今天（6月16日）被判入狱四个月。

死者是杨忠礼太平星房地产投资信托管理公司的前总裁王鸿治，终年44岁。参与抽脂术的另一名诊所医生朱秀春（58岁）也面控，案件仍在审理中。

黄明汉和朱秀春在2014年就因抵触私人医院与医疗诊所法令，分别被判罚款2万6000元和8000元。2018年，经过新加坡医药理事会的纪律审裁庭，以及三司特别庭的上诉裁决，黄明汉遭除牌，三司也指示总检察署再调查事件。被告于2020年被控刑事罪，进入本次法律程序。

根据判刑框架，法官认为这类罪行应至少判坐牢12个月，但考虑到法律程序拖延多年，或加重了被告的负担，因此判处他监禁四个月。

但法官下判时强调，被告为死者注射过量的麻醉药，以及未适当观察死者的情况，是导致死者丧命的唯一和直接原因，他应为此背负罪责。

案情显示，黄明汉和朱秀春获得卫生部批准可以执行抽脂手术，但两人并未接受过注射麻醉药丙泊酚（propofol）的相关培训。

王鸿治到Reves诊所咨询超声波抽脂术（VASER Liposuction），要求去除后背下方和腹部的脂肪，并将脂肪转移到胸部。

案发当天，黄明汉在没有麻醉师的情况下，让朱秀春帮忙替王鸿治注射丙泊酚，以及镇痛剂麦啶（pethidine）和掺杂利多卡因（lignocaine）的药水。两人前后注射多达90毫升的丙泊酚，导致王鸿治陷入深度麻醉。

手术结束后，两人相继离开手术室，只留下一名未经注册的护士在场观察。约10分钟后，黄明汉回到手术室，发现王鸿治面色苍白，也探测不到脉搏，赶紧输氧和进行心肺复苏术，并紧急将王鸿治送院。

黄明汉并未向医护人员坦承他曾替王鸿治注射丙泊酚，他事后更修改临床记录，也多次针对丙泊酚的剂量给出不同的说辞。

王鸿治最终抢救不果身亡，验尸官指出王鸿治被注入过量的麻醉药而进入深度麻醉，无法自行控制气道，因气道阻塞而窒息身亡。

死者的遗产管理人事后入禀高庭，向黄明汉、朱秀春和诊所索赔，最终获赔326万元。

代表律师求情时指案发时，使用麻醉药的相关条例并不清晰，被告以为凭他和诊所职员的经验，可在抽脂术中使用丙泊酚，没料到这么做会违反条例。

在妻子陪伴下出庭的黄明汉，闻判时显得镇定。他通过代表律师表示，入狱前需要完成工作事项，以及庆祝女儿的生日，申请在下月4日才开始服刑，获得法官批准。（部分人名译音）