（早报讯）美国隔夜股在经济可能陷入衰退的担忧下收跌，道琼斯指数周四（6月16日）跌破3万点。

美国联邦储备局周三宣布大幅加息一度提振股市上扬，但良好情绪迅速消退。随着多国央行收紧货币政策，投资者开始担心经济会陷入衰退而纷纷避走市场。

道琼斯指数跌2.42%，报2万9927.07点，是去年1月以来的最低水平。纳斯达克指数收跌4.08%，报1万零646.10点；标普500指数跌3.25%，报3666.77点。

海峡时报指数昨天下跌8.42点或0.27％，闭市报3097.43点。

今天可关注的股票：

1.Spackman娱乐集团（Spackman Entertainment）昨天闭市后披露，针对Spackman媒体集团（Spackman Media Group，简称SMGL）收购计划的独立检讨报告指出，无法确定每股3美元（4.15新元）的收购价是否合理，因为SMGL没有进行妥善的估值。

尽管如此，Spackman娱乐集团和少数股东的利益可能没有受损，因为收购价低于以往作为指标的收购计划。

2.永科控股（AEM）将把新加坡、槟城和美国的制造基地扩大超过一倍，增加300多个新工作。公司表示将在槟城和美国设立新厂，同时扩大在槟城、美国和新加坡的研究与开发中心。

3.祥发控股（CFM）子公司Cheong Fatt Holdings脱售位于宏茂桥12道4号的房地产给HiBeau Group，售价为1335万元。

4.百益胜控股（Pan Asian Holdings）从周二（14日）起更名为Sevens Atelier，在新加坡交易所的交易名称将从6月21日9时开始改为Sevens Atelier，交易编号保持5EW。

5.ST集团食品工业（ST Group Food）更改首次公开售股筹集的收益用途。在扣除首次公开售股的开销之后，收益为大约620万元。董事局决定把净收益用于今年下半年在澳大利亚扩展PappaRich和一风堂（Ippudo）餐饮店业务，以及用在未来新品牌或餐饮概念业务。