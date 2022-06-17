关爱通勤奖易名“马格纳斯杰出关爱通勤奖”

（早报讯）已故公共交通理事会前主席、退休法官马格纳斯生前积极打造充满关爱与包容的公交乘客文化。为表彰他的卓越贡献，公交理事会和新加坡行善运动理事会设立的关爱通勤奖将易名为“马格纳斯杰出关爱通勤奖”。

交通部长易华仁昨天（6月16日）出席关爱通勤活动时，宣布上述消息。

今年3月逝世的马格纳斯（Richard Magnus）曾在2014年至2022年担任公交理事会主席，他也是关爱通勤委员会（Caring SG Commuters Committee）的首任主席。他生前致力于建立更包容和优雅的社会，也坚信充满关爱的乘客文化有助于加强社会凝聚力。

在马格纳斯的带领下，公交理事会在本地的公交枢纽设立了11个“爱心相助站”（Heart Zone），也在2019年推出关爱通勤奖（Caring Commuter Award），以表扬在乘搭公交时为有需者提供援助的乘客。

易华仁致辞时说，马格纳斯积极打造更包容的公交系统，因此委员会决定以他的名字将关爱通勤奖更名为马格纳斯杰出关爱通勤奖（Richard Magnus Award for the Outstanding Caring Commuter），以纪念他对公交理事会和公交领域的贡献。

他说：“我希望这个奖项可以鼓励乘客延续马格纳斯秉持的关爱精神，并像所有关爱通勤奖得主那样，向有需要的乘客伸出援手。”

今年的马格纳斯杰出关爱通勤奖提名活动将于7月17日结束。