本地股市周五早盘跌0.43%

（早报讯）美国隔夜股市大跌为本地投资者敲响警钟，海峡时报指数周五（6月17日）早盘下跌13.28点或0.43%至3084.15点。

亚洲主要股市也下滑，截至中午12时，日经指数下滑1.66%至2万5993.06点；韩国KOSPI滑落0.95%至2428.08点；上证指数微跌0.02%至3284.74点。香港恒生指数则上升0.78%至2万1009点。

在各国央行纷纷上调利率之际，日本央行却反其道而行，今早宣布将短期利率目标维持在负0.1%，10年期日本政府债券收益率目标也保持在零左右。

经济展望再度蒙上阴影，让投资者保持谨慎，避走股市。

星展银行外汇与信贷策略师张伟亮指出，联储局加大升息的举措，将导致企业债务恶化。企业盈利承受的压力将大于以往全球利率上调周期带来的压力，而若经济陷入衰退，可能有更多企业出现贷款违约。

早盘全场交易量为7亿1642万股，交易额为5亿7411万元。上升股182只，下跌股232只。

领涨的海指成分股包括牛奶国际控股（Dairy Farm International）和康福德高（ComfortDelgro）分别上升1.72%和0.73%，报2.96元和1.39元。

下跌的有怡和控股（JMH）及怡和合发（Jardine Cycle & Carriage），分别下滑3.18%和3.09%，报50.83元和30.15元。

在个股消息方面，新加坡证券投资者协会（SIAS）今天发表文告说，收到公司股东就华丰股份（Hwa Hong）收购献议的询问。

独立财务顾问对自愿有条件现金收购检讨后表示0.40元的收购价合理，并建议股东接受献议。

证投会会长大卫·杰乐（David Gerald）提醒股东和投资者，应该等待公司董事会提供寻找更具竞争力的要约信息，才决定是否要接受收购。他促请董事会和顾问在股东下最终决定之前提供及时的相关信息。

该股早盘收报0.40元，无变动。

Spackman娱乐集团（Spackman Entertainment）昨天（16日）闭市后披露，针对Spackman媒体集团（Spackman Media Group，简称SMGL）收购计划的独立检讨报告指出，无法确定每股3美元（4.15新元）的收购价是否合理，因为SMGL没有进行妥善的估值。

该股起25%至0.5分。

尽管如此，Spackman娱乐集团和少数股东的利益可能没有受损，因为收购价低于以往作为指标的收购计划。