喝咳嗽药水驶入游乐场撞柱 德士叔监一个月吊照半年

（早报讯）德士司机喝了咳嗽药水后昏昏沉沉，开上走道后还驶入游乐场，最后撞入组屋楼下。

被告陈素平（41岁，音译）共面对两项控状。他昨天（6月16日）承认一项鲁莽驾驶危害他人安全罪名，另一项蓄意伤人阻碍公务员执行公务罪行，由法官下判时一并考虑。

庭上揭露，事发在2021年9月6日下午4时，地点是在女皇镇惹兰鲁马丁宜（Jalan Rumah Tinggi）第9座组屋楼下。

案发时，被告是一名德士司机，事发前喝了半罐咳嗽药水，开德士时感到昏昏欲睡，结果冲上走道，驶入游乐场，最后撞到组屋柱子才停下。

警方到场后，逮捕被告，在德士内发现三罐空的咳嗽药水瓶子。

另一则控状显示，同天晚上9时23分，被告在中央医院的急诊部分咬了警员的左手臂。

被告律师求情时说，被告当天因为咳嗽严重，才喝了半罐咳嗽药水，其他两瓶的空罐子，并非当时喝下。

律师也说，被告已感到懊悔，也是首次犯下交通有关的罪行，要求法官轻判。

法官指出，虽然当时有三人避开车子，没人受伤，但被告知道喝下咳嗽药水后的作用，但他还是喝了大量的咳嗽药水后开车，判被告坐牢一个月，吊销执照六个月。

律师说，被告有三个年幼小孩，希望能够回去处理家事。法官同意，让被告展期服刑。