无照汇款商跑腿 为赚42.50元监三周

（早报讯）一名男子在裕廊坊劫案中，替无照汇款商当跑腿，因临时有事，找朋友顶替，事后收下42.50元酬劳，换来三周牢狱之灾。

《新明日报》日前报道，事件发生于今年1月17日下午5时35左右，地点是裕廊坊的一家快餐店。当时一名男子遭人抢钱后报案，警方逮捕了五名涉案同伙。五名同伙中，除了陈志贤（39岁）是本地人，其他四人来自中国，分别是张喜超（28岁）、王安全（32岁）、张克锡（31岁）及陈硕（22岁）。

他们原本都面对一项共谋抢劫伤人的罪名，但之后都改控。

王安全今早（6月17日）承认一项触犯付款服务法令的罪名，庭上揭露五人原本没打算抢劫。

根据案情，陈志贤经营非法转账到中国的生意，在本地向客户收钱后，就会安排人从中国的其他账户，将钱转给客户在中国的账户，绕开本地的金融机制，并称汇率比银行好。张克锡是他的左右手，除了帮他接洽客户，也负责找交易跑腿。

案件中的受害者是一名38岁的面簿直播主，他联络上张克锡说要转账10万新元。张克锡找了被告和陈硕，说是一笔大生意，担心有诈，想要两人陪他交易。被告答应，但因傍晚约了人，下午4时就得离开。

案发当天下午3时30分，双方约在裕廊坊见面。受害者称担心被打抢，坚持在商场内见面。

张克锡要受害者先交钱，说陈志贤会分四次转账，但受害者坚持要先看到转账记录。到了下午4时，被告拨电叫张喜超代替他，然后先行离开。

过了一段时间后，陈志贤称已转账15万人民币（约3万1000新元），联络张克锡叫受害者检查，并且收钱。不过，受害者坚称没收到钱，不肯交钱。

陈志贤不满，威胁张克锡说无论如何都得把钱弄到手，否则就得承担损失。张克锡情急之下动手，陈硕将受害者压在地上，张克锡抢走3万元逃离。

张克锡事后通过微信支付了42.50元酬劳给被告。（人名译音）