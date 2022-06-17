反疫苗组织创办人许淑慈患癌 保释期间申请赴马国治疗

（早报讯）反疫苗组织创办人许淑慈罹患甲状腺癌，提出保释期间到马来西亚接受治疗的申请，但法官指她目前提供的资料不充足，将在她补充信息后才做决定。

涉嫌向卫生部作出关于疫苗虚假陈述的“Healing the Divide”创办人许淑慈（46岁），今天（6月17日）出庭提出申请，要求取回护照出国。

许淑慈的代表律师王万里在庭上透露，他的当事人被诊断患上甲状腺癌，中央医院医生建议她切除甲状腺，但她想保住甲状腺，因此要申请于来临星期天（19日）到马来西亚寻求其他的治疗方式，7月22日才回来。

许淑慈目前以2万元保释在外，丈夫是担保人，律师说她的丈夫不会一起出国，许淑慈没有潜逃的风险。

这趟出国安排，她将先到马六甲的仁爱医院（Mahkota Medical Centre）咨询医生，再到森美兰的保健中心Aenon Health Care接受治疗。她在申请中也提到，Aenon Health Care提供的治疗，与设在吉隆坡的Spectrum of Life所提供的疗程相似。

控方：资料不足 不排除有潜逃风险

控方反驳，这三家医疗机构的关系不明确，与疗程相关的信息也不足，为期11天的疗程在本月29日结束，许淑慈也没有解释她为何需要在国外留到7月22日。

控方指出，法庭无法在资料不足的情况下做决定，也不能排除她有潜逃的风险。“控方并非阻止（许淑慈）寻求她想要的另类治疗，但目前提供的资料确实不足。”

法官同意控方说法，认为许淑慈目前并无生命危险，下令案件展期至下周三（22日），等辩方提供更多资料后再做决定。

许淑慈面对的罪状，指她与全科医生柯杰智（33岁）和诊所助理蔡清顺（40岁）共谋，向卫生部作出虚假陈述，谎称一些人已接种中国国药疫苗，实际上这些人并未接种。一旦罪成，他们将面对坐牢长达20年或罚款，或两者兼施。

另外，她也被指在警局拒签和撕毁口供书，妨碍查案人员办公。这项罪名若成立，她将面对坐牢长达三个月，或罚款高达2500元，或两者兼施。

柯杰智与蔡清顺目前皆保外候审，三人的案件展期至7月18日过堂。（部分人名译音）