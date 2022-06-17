反疫苗组织创办人许淑慈患癌 保释期间申请赴马国治疗

文 /
陈昱嘉

发布 / 2022年6月17日 3:25 PM

更新 / 2022年6月17日 5:22 PM

涉嫌共谋对卫生部作出虚假陈述以及阻差办公的反疫苗组织创办人许淑慈，申请在保释期间到马来西亚治疗甲状腺癌。（邬福梁摄）
涉嫌共谋对卫生部作出虚假陈述以及阻差办公的反疫苗组织创办人许淑慈，申请在保释期间到马来西亚治疗甲状腺癌。（邬福梁摄）

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（早报讯）反疫苗组织创办人许淑慈罹患甲状腺癌，提出保释期间到马来西亚接受治疗的申请，但法官指她目前提供的资料不充足，将在她补充信息后才做决定。

涉嫌向卫生部作出关于疫苗虚假陈述的“Healing the Divide”创办人许淑慈（46岁），今天（6月17日）出庭提出申请，要求取回护照出国。

许淑慈的代表律师王万里在庭上透露，他的当事人被诊断患上甲状腺癌，中央医院医生建议她切除甲状腺，但她想保住甲状腺，因此要申请于来临星期天（19日）到马来西亚寻求其他的治疗方式，7月22日才回来。

许淑慈目前以2万元保释在外，丈夫是担保人，律师说她的丈夫不会一起出国，许淑慈没有潜逃的风险。

这趟出国安排，她将先到马六甲的仁爱医院（Mahkota Medical Centre）咨询医生，再到森美兰的保健中心Aenon Health Care接受治疗。她在申请中也提到，Aenon Health Care提供的治疗，与设在吉隆坡的Spectrum of Life所提供的疗程相似。

控方：资料不足 不排除有潜逃风险

控方反驳，这三家医疗机构的关系不明确，与疗程相关的信息也不足，为期11天的疗程在本月29日结束，许淑慈也没有解释她为何需要在国外留到7月22日。

控方指出，法庭无法在资料不足的情况下做决定，也不能排除她有潜逃的风险。“控方并非阻止（许淑慈）寻求她想要的另类治疗，但目前提供的资料确实不足。”

法官同意控方说法，认为许淑慈目前并无生命危险，下令案件展期至下周三（22日），等辩方提供更多资料后再做决定。

许淑慈面对的罪状，指她与全科医生柯杰智（33岁）和诊所助理蔡清顺（40岁）共谋，向卫生部作出虚假陈述，谎称一些人已接种中国国药疫苗，实际上这些人并未接种。一旦罪成，他们将面对坐牢长达20年或罚款，或两者兼施。

另外，她也被指在警局拒签和撕毁口供书，妨碍查案人员办公。这项罪名若成立，她将面对坐牢长达三个月，或罚款高达2500元，或两者兼施。

柯杰智与蔡清顺目前皆保外候审，三人的案件展期至7月18日过堂。（部分人名译音）

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