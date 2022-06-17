黄循财：年轻人可将热忱与理想用于解决关心课题

（早报讯）每个人都可以参与书写新加坡故事的下一章节，国家也需要年轻一代成为活跃的公民和变革者。副总理兼财政部长黄循财指出，年轻人可以将热忱和理想用来解决他们关心的课题，但他们也应该广泛地接触各界，听取与自己不同的观点。

黄循财周五（6月17日）下午在新加坡青领协会（Halogen Foundation）主办的青年领袖交流会（National Young Leaders Fellowship）颁奖典礼上指出，聆听与自己不同的观点并谋求共识具备一定的挑战，但多元化也是力量的泉源，年轻一代应该从中吸取能量，努力扩大社会的共同基础，开发出经深思熟虑且创新的解决方案。

黄循财对青年领袖代表说：“新加坡需要你们成为活跃的公民和变革者，你们可以探索不同的发展可能，比如成为社区的一名志愿者，政府也会提供更多机会让你站出来做出改变。”

荣誉国务资政吴作栋日前在一场投资论坛上指出，俄乌战争胶着以及地缘政治两极化，下一代领导团队继承的将是一个比历史上任何时期更危险及充满挑战的世界。

对此，黄循财指出这个世界和新加坡都在走进新时代，冠病疫情、俄乌战争、大国关系紧张、气候变化以及人口迅速老龄化，都是不得不处理的问题。他说：“所有这些挑战可能令人生畏，但新加坡正从一个有利的位置向前迈进，我们可以放心。”

黄循财说，年轻人的态度与心态给予了他信心，冠病疫情对所有人来说都是考验与磨练，年轻一代面对这一代人的挑战更是迎难而上，扛住冠病疫情的考验，并以巨大的勇气和韧力作出了回应。

青年领袖交流会是青领协会新推出的项目，每年4月选出30位年龄在15至19岁的青年领袖，通过一些列活动让他们与来自不同背景的同伴交流，并在接下来的九个月提供更多的领导能力培养，让他们在各自热衷的领域贡献力量。