国大推出培训课程 助前线人员帮低收入家庭规划财务

（早报讯）新加坡国立大学文学暨社会科学院次世代研究所（Next Age Institute）今天（6月17日）为前线人员推出“新加坡财务能力和资产建设”（Singapore Financial Capability and Asset Building，简称SG-FCAB）课程，旨在向公共、社会服务及社区机构的前线人员及义工传授帮助低收入者及他们的家庭改善财务能力的知识和技巧。

今年1月推出的前线人员培训课程是在2020年由国大文学暨社会科学院社会工作系推出的社工培训计划基础上打造的。

由次世代研究院主持、来自社会及家庭发展部、国家福利理事会、回教社会发展理事会（MENDAKI）、新加坡监狱署、人民协会、财务知识学院（Institute for Financial Literacy）、新加坡狱外监护协会（SACA）、关怀机构（Care Corner Singapore）以及宏茂桥家庭与社区服务中心（AMKFSC）的九名代表组成的资源委员会今年4月成立。委员会将在课程开发及培训上起到关键作用。

次世代研究院也将为支援低收入个人及家庭的前线人员及义工举办小组讨论会，评估培训的需求和实践中的空白。60名前线人员及义工将接受今年第四季在社区层面的试点培训。

花旗基金会（Citi Foundation）拨款33万美元（45万7325新元）用于开发前线人员培训课程，以及在今年1月至明年6月让多200人在社工培训计划下接受培训。基金会在2017年至去年共计拨款63万美元用于社工培训计划的开发及推广，期间逾250名社工、逾150名社工系学生接受培训，进而向本地财务最困难的群体提供支援。