屡拒付车资推三德士司机一伤 霸王客监五周

（早报讯）拒付车资下车逃还猛推德士司机，霸王车惯犯对三名司机动粗，导致一人跌倒受伤，被判坐牢五周。

法官下判时指出，公共交通服务人员每天要接触多人，他们不应该因霸王客蒙受亏损，更不该遭暴力对待。

被告陈伟明（33岁）今天（6月17日）承认使用刑事暴力、动粗、违反公共交通理事会法令等五项罪状，控方提控其中三项，另两项交由法官考虑在内。法官也下令被告偿还14元八角的德士费，但他没付钱，得多坐牢两天代替。

庭上揭露，被告在2017年因暴打德士司机，蓄意伤人罪成坐牢五周，但他出狱后毫无收敛，2018年至2020年再对三名德士司机动粗。

2018年8月26日早上7时许，蔡姓德士司机（63岁）在美芝路金皇商业大厦（Sultan Plaza）载被告和他的女性朋友，先把后者送到道德路，再送被告到宏茂桥3道第130座组屋。计程表记录的车资是42元。

被告嫌车资太贵，拒绝付钱下车就走。蔡姓司机下车讨钱，但被告不理会，猛推司机的肩膀，导致司机差点跌倒。司机因肩膀疼痛，拿了三天病假。

2019年3月23日凌晨3时许，被告在芽笼搭德士，吩咐司机森苏甸（57岁）载他到宏茂桥第133座组屋。抵达后，被告却称要去第130座组屋，拒付14元两角的车资。其实，德士当时停在这两座组屋的中间。

被告说他最多付10元，但森苏甸拒绝。两人下车对峙，森苏甸遭被告推了一把后马上报警。

另一名陈姓德士司机（58岁），在2020年1月10日凌晨3时许从芽笼送被告宏茂桥组屋，但被告说没钱支付14元八角的车资，下车就走。司机尾随用手机拍他，被告突然把伸手作状要抢手机，吓得司机失去平衡跌倒，膝盖遭割伤。

控方指被告有前科，出狱后毫无悔改，甚至在警方查案期间继续干案，必须严惩以阻遏他。

法官同意控方的说法，指被告在这些事件中，完全没有求情的理由。（人名译音）