不敌李梓嘉 骆建佑无缘印尼羽球公开赛男单半决赛

（早报讯）2022年印度尼西亚羽毛球公开赛刚刚结束一场焦点大战，我国首号球员骆建佑在男单复赛中1比2不敌马来西亚好手李梓嘉，无缘晋级半决赛。

骆建佑现世界排名第九，李梓嘉世界排名第五。两人上一次交手是在今年２月份的亚洲团体锦标赛上，当时李梓嘉直落两局击败骆建佑，将两人的交手记录改写至3胜2负。

赛前李梓嘉表示，自己每场比赛后都有进步，并相信已经准备好面对自己的儿时对手骆建佑。骆建佑则更看重提高自己在场上的稳定性，输赢是其次。

首局比赛，双方比分一路僵持，骆建佑在比赛中途连得6分，将分差扩大至13比9。但李梓嘉随后状态回暖，连得5分反超比分，并以21比18拿下第一局。

第二局骆建佑攻势迅猛，开局就打出一波4比0，展现了出色的竞技状态。李梓嘉则是一路追分，期间还出现一些无谓的失误，让骆建佑以21比16拿下第二局。大比分也来到1比1平。

决胜局，双方开局阶段都很好地展现出自身的实力，攻防兼备，战成3比3平。或许是双方都已熟悉彼此的球路，骆建佑不断攻击对方后场，李梓嘉则是一直吊网前球，比分差距一直未能拉开。关键时刻，骆建佑飞身扣杀，将比分反超至19比18，并率先抢到赛点。可惜骆建佑没能把握住机会，连续出现网前失误，被李梓嘉以21比20抢回赛点。双方多拍僵持后，骆建佑前扑救球无果，以20比22丢掉该局，最终以1比2不敌李梓嘉，无缘晋级半决赛。