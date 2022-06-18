王乙康：我国顺利走出疫情高峰 有赖全民共同努力

（早报讯）新加坡能以全球最低的冠病死亡率之一，走出这场疫情危机的高峰，有赖于人民的共同努力以及对彼此的信心。卫生部长王乙康说，正因所有人包括青年在内都各尽其责，我国才得以顺利摆脱疫情深渊。

王乙康今早（6月18日）在跨校大学生组织举办的Varsity Voices对话会上致辞时说，展望未来，疫后的世界必须不同于疫前的世界。“我们必须做出改变，让世界往好的方向发展，否则便是浪费了这场全球危机。”

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的王乙康说，这一代青年面对地缘政治冲突风险升高、气候变化以及科技颠覆生活等挑战，加上现代社会最严重的疫情危机，导致前景令人惧怕且充满未知。

即便如此，他勉励青年继续怀抱使命感和决心，要相信自己的力量能让世界变得更好。在疫情带来的得与失之间，这一代青年也变得更坚韧、有毅力，同时具备强烈的社会责任感。

“在疫后的世界展现你最好的一面，在疫情期间，我们看到了学生为隔离者送食物、为客工宿舍的客工腾出了自己的宿舍房间、每天早上带领他们做早操，也帮助社区里有需要的人，协助接听公众的询问电话或在疫苗接种中心帮忙，或为医疗员工打气。”

王乙康说：“如果你不知道未来会是如何，请放心，这是正常的。不要相信别人说这一代年轻人比不上前人，这全然取决于你从课堂以外的生活经验中学到了什么，以及做了些什么。”

Varsity Voices由新加坡国立大学学生政治协会、南洋理工大学时事学会以及新加坡管理大学学生政治学会在2019年共同成立，与政府的民情联系组（REACH）合作推动具建设意义的本地青年对话。

今年的对话会着重探讨青年如何看待冠病疫情对社会的影响，以及与冠病共存的挑战和关注点。王乙康致开幕辞后，与在场约250名来自初级学院、理工学院、工艺教育学院和大学的学生进行了近一小时的闭门对话。