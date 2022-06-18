手机充电器爆炸 狮城妇手烧伤

（早报讯）手机充电器不知何故突然爆炸，狮城妇徒手灭火后，才发现左手几乎二度烧伤。

根据《新报》报道，目前在澳洲墨尔本生活的狮城妇女梁女士（51岁）于6月16日与朋友视讯聊天时，因手机差不多快没电，所以插入充电器，并放在沙发上充电。

岂料，梁女士继续和友人聊天时，充电器竟突然爆炸起火。

“我一看见身上的长袖衬衫和毛衣起火，不假思索地就用右手拍打衣服，尝试拍灭火。”

梁女士表示，当时她惊慌失措，一直在想充电器是怎么烧起来的。当下，她迅速拿起一条被单裹住手机和充电器，再从桌上一把抓起女儿的水壶，用里面的水灭火，再将包裹丢进浴室里，用淋浴喷头扑灭残留火苗。

“我担心沙发被烧，更担心公寓单位起火。”

直到火势被扑灭，梁女士才意识到左手被烧伤，还出现了水泡，又大又肿。女儿随后替她涂抹药膏，并包扎起来，隔天早上再去求诊。

“医生说我蒙受一度到二度烧伤，现在手部包扎着绷带，让伤口慢慢痊愈。目前，我还得持续观察是否有感染。如果没有感染，只要等水泡消退就好了。”

梁女士透露，充电器是朋友从Shopee平台iWalk-sg官方店铺购买并赠送给她的圣诞礼物，因此充电器会着火，令她匪夷所思。

她心有余悸地说：“我手部烧伤，幸好脸部和头发没有被火烧到，否则伤势会更严重。”