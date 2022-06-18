大叔帮中国妻办准证 谎报住址各罚4000元

（早报讯）63岁大叔爱上48岁中国女，两人结婚却没同住，结果为了帮女方申请准证而谎报住址，被揭发后各被判罚款4000元。

王力源和葛晓红各面对七项触犯移民法令的罪名。两人昨天（6月17日）各承认一项罪名，余项交由法官考虑。

根据案情，葛晓红来新加坡工作，与王力源在2016年通过一名共同好友结识，不久后开始谈恋爱。

两人在2017年结婚，但没有同居。庭上并未揭露他们分开住的原因。

后来，葛晓红在2019年搬到宏茂桥一带的组屋，王力源则住在马西岭一带。为了申请葛晓红的长期探访准证（Long Term Visit Pass），两人决定欺骗移民与关卡局，谎称两人都一起住在宏茂桥的组屋单位。

移民局官员2021年11月29日上门突击检查，发现王力源没有和葛晓红一起住，当场逮捕葛晓红，官员接着也逮捕了王力源。

调查发现，两人在2019年2月至2021年8月间七次的申请中谎报住址。

夫妻到法院 手牵手坐一起

王力源和葛晓红昨早一同来到国家法院，两人被传召上犯人栏之前，手牵手坐在观众席上等待。

控方认为，两人是初犯，没涉及假结婚，请求法官判两人各罚款4000元。

两人没有代表律师，通过通译员求情时说他们已经知错，请求法官从轻发落。

法官下判时同意控方的看法，指两人虽然面对不少控状，但没有假结婚，认为各罚4000元就足以惩戒。（人名译音）