新柔火车重启首日 旅客10分钟顺利通关

（早报讯）时隔两年多，往返新加坡兀兰及柔佛州新山的短程火车星期天（6月19日）重新投入服务，旅客只须大约10分钟就顺利通关搭上火车。

由于冠病疫情，新柔火车服务从2020年3月24日暂停以来已超过两年。负责火车营运事务的马来亚铁道公司（KTMB）上个星期在官网售卖火车票后就吸引不少民众抢购，尤其是星期五往新山以及星期天来新加坡的好些热门时段的车票很快就售罄。

今天是火车服务重启首日，不少民众一大早就拎着大包小包在兀兰关卡火车站等候，迫不及待搭上第一趟火车。

据记者现场观察，火车站二楼分为火车和巴士两个排队区，前者早上8时就已经有100多人排队。关卡人员先用手机扫描旅客护照确定他们已经购票，旅客之后须到新加坡和马来西亚柜台通关，整个过程大约花费10至15分钟。

第一趟火车早上8时50分从兀兰火车站出发，比原定时间迟了20分钟。火车上座无虚席，绝大多数是到新山游玩的新加坡人。

火车上绝大多数乘客，是到新山游玩的新加坡人。（唐家鸿摄）

在疫情之前，李欢亿（47岁，房地产人员）一家人常搭火车到新山游玩，这次趁学校假期和朋友一家大小到新山一日游。她受访时说：“搭火车远比巴士方便，而且这次通关感觉比疫情之前更快，火车座位也比较新，整个体验既舒适又顺畅。”

在新加坡工作的马国人朱信（47岁，金融业）则搭火车到新山探望当地的朋友，这是她们自疫情以来第一次碰面。“之前听其他朋友说搭巴士通关比较麻烦，所以我不敢过去，这次就趁火车恢复服务来找朋友叙叙旧。”

她指出，从上周购票到今早通关，整个过程比想象中顺利，今早也只花了约10分钟就顺利通关坐上火车。

马国交通部长魏家祥在今早举办的记者会上说，新柔火车接下来一个月尖峰时段的约7万张车票都已经售出，当局预估平均每天将运载约7000名乘客。