因疫情分隔新马 急诊科医生遗憾错过儿子成长岁月

急诊科医生因疫情两年多没见到在马国的儿子，遗憾错过儿子学走路和说话的成长岁月，但希望自己坚守岗位，给儿子树立好榜样。

陈笃生医院急诊部高级驻院医生賴胤汶（32岁）与妻子在马国求学时相识，两人还一起来新加坡打拼，加入陈笃生医院急诊部成了同事。

2018年两人的儿子出世，但因夫妻二人工作忙碌，儿子一直在马来西亚由賴胤汶的岳父母照顾。疫情前，賴胤汶夫妻每隔一两个月就会到马国探望儿子。

然而，自2020年暴发冠病疫情后，賴胤汶和妻子已两年多没见到儿子，只能通过视讯与儿子联络感情。“本地疫情暴发后，冠病病例激增，医院方面很缺人手。若休假回马国不慎染疫，又会给医院造成更大负担。”

他透露，儿子出生后只有前三个月是妻子照顾，后来一直是岳父母帮忙。“我真的很感谢他们。我和妻子因为工作忙碌不能时常陪伴在儿子身边，错过他学步和学说话当然遗憾，但是我们也很庆幸，他对我们并不陌生。”

賴胤汶说，因为时常视讯，今年2月与妻子回马国时，儿子一下就认出他们。他也与儿子一同庆祝了自己32岁的生日，在平淡中尝到幸福的滋味。

坚守岗位 盼给儿树立好榜样

今天是父亲节，虽然儿子还在马国，但他希望自己坚守岗位的态度，日后可以给儿子树立好榜样。

他也计划在年底把儿子接来新加坡照顾，为年长的岳父母减轻负担。

作为在急诊部的前线医疗人员，过去两年他日日穿着个人防护装备，还得冒着风险为有需要的冠病患者插管。

“疫情前，在急诊科几乎无需戴口罩，除非是遇到外国来的咳嗽病人等。但自疫情开始，工作风险就高了很多。”

他也面对很多生离死别和意外情况。

“我曾在圣诞节遇到一名40多岁、因攀岩从高处摔下的妇女，经过救治后她虽然没有生命危险，但半身不遂；这种突发情况通常病人和家属都很难接受，因此我们一定要怀着同理心去与他们沟通。”