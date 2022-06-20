（早报讯）投资者担心央行积极收紧货币政策的举措可能会拖累全球经济陷入衰退。美国三大股指上周五（6月17日）的表现不一，纳斯达克指数和标普500指数分别上涨1.43％和0.22％，道琼斯工商指数则下跌0.13％。

美国联邦储备局宣布近30年以来最大幅度的加息后，英国和瑞士央行也跟随联储局的步伐，分别加息25个和50个基点。瑞士央行是七年来首次上调利率。

联储局主席鲍威尔上周五（17日）在会议上发表讲话时再次强调，当局将专注于把通货膨胀恢复至2％的水平。

亚太股市今早（20日）开盘涨跌不一，日本股市上涨0.04％，韩国和澳大利亚股市则分别下跌1.06％和0.09％。

本地股市本周预料会延续上周跌势，美国联邦储备局加速升息导致全球经济前景不明朗，投资者预计会依旧保持谨慎。

以下是今天值得关注的股票：

1.利文斯通医疗（Livingstone Health）今早宣布与医疗科技公司Osteopore签署备忘录，合作开发愈合和再生骨骼和组织的3D打印产品、方案和疗法。

2.厨房文化公司（Kitchen Culture）通过它的保荐机构，向新交所申请把填补公司审计与风险委员会空缺的时间延长两个月，这是因为公司正在处理一些潜在收购交易，这会影响集团在中短期内的营运。另一原因是公司还没填补独立董事的空缺。

3.APAC产业（APAC Realty）上周五发布今年第一季财报，公司营收同比增长11.8％至1亿7110万元，其中，新单位交易佣金收入增长42％至7720万元，但转售和租赁佣金收入下降4.6％至9200万元。公司税后净利（NPAT）同比增长20％至900万元。

4.华联力宝医疗（OUE Lippo Healthcare）子公司无锡医霖置业发展（Wuxi Yilin Real Estate）针赔偿无锡鸿申医药公司的判决上诉，被无锡市中级人民法院驳回并维持原判。无锡市新吴区人民法院去年12月下令无锡医霖连本带利赔偿约151万人民币（约31万新元）给无锡鸿申。