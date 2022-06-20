本地股市早盘微涨2.29点

（早报讯）投资者担心央行积极收紧货币政策的举措，可能会拖累全球经济陷入衰退。亚太股市今天（6月20日）早盘表现不一，本地股市呈横摆走势。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数微涨2.29点或0.07％，报3100.38点。整体股市交易量5亿3868万股，交易总值3亿8638万元。全场有189只上升股，下跌股有225只。

占海指权重最大的本地三只银行股今早全面下跌，星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别下跌0.03％、0.09％和0.15％，报29.88元、11.41元和26.79元。

区域股市方面，日本、韩国、台湾和马来西亚股市分别下跌1.02％、1.82％、0.77％和1.22％。上海、深圳和香港则上涨0.03％、1.37％和0.09％。

VP银行首席投资官布里尔（Felix Brill）指出，市场对全球经济的担忧正在加剧。中国为了遏制疫情扩散而采取的封控措施导致经济放缓。美国联邦储备局货币政策的立场正在加剧市场对过度加息或冲击美国经济表现的担忧。

市场继续把希望寄托在供应链问题上。这可能是因为乌克兰和俄罗斯进行和平谈判，或中国疫情形式有望改善。

鉴于市场不确定因素以及风险偏好低，VP银行建议投资者减持股票和政府债券，同时继续寻求投资另类资产的机会，为投资组合采取多元化策略。