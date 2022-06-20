公用局探讨采用模块化海岸线防护系统 

（早报讯）公用事业局与国际海岸工程咨询公司合作，探讨在本地采用模块化的海岸线防护系统，对抗海平面上升的威胁。

国际海岸工程咨询公司Delta Marine Consultant和公用局从这个月开始展开为期七个月的概念验证试行计划。公司将评估我国的海岸线，以探讨有哪些地点适合铺设模块化海岸线防护系统XblocPlus。

这一系统主要为单层的混凝土防护模块，并沿着海岸线排列，可提供长期可靠的保护。

公司会根据我国的海浪气候特别设计防护模块，同时也探讨如何减少材料的使用，并更好结合这一系统与周围环境。例如，这系统能作为混合海岸线保护措施的一部分，与大自然元素如红树林结合。

试行计划的最后一部分为实体模型测试，以评估系统在各种海浪情况的表现与稳定度。有关试验会在公司位于荷兰总部的设施展开。

公用局海岸防护署副署长何才德受询时说，在这项试行计划期间，XblocPlus并不会在本地任何地点安装。

“若概念验证成功，公用局会探讨在适合的地点，小规模地实施这项解决方案。在可行的情况下，我们也可以在海岸线研究中探讨如何以较大规模落实这一系统。”

Delta Marine Consultant是2021年公用局全球创新解决方案挑战（Global Innovation Challenge）海岸线防护类别中，脱颖而出的四家机构之一。

何才德说，XblocPlus的优点包括具有灵活及可扩展的设计，占用较少土地。同时，这系统也有与城市发展或自然栖息地相结合的潜力。