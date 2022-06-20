政府拟议准则加强网络安全 7月展开公共咨询

（早报讯）安装过滤器限制青少年通过社交媒体平台接触到的不良互动与内容、确保用户能更容易举报有害内容，提供面簿和TikTok等社交媒体服务的业者日后须遵守一套互联网行为安全准则，为用户打造更安全的网络空间。

若内容威胁到我国公共安全与卫生、种族与宗教和谐或涉及恐怖主义和性伤害等，资讯通信媒体发展局也会有权力指示社交媒体平台禁止新加坡用户浏览这些内容。

政府将通过拟议的互联网行为安全准则和社交媒体内容监管准则，打击不良内容和不法之徒。当局已经在这个月就这两套准则展开业界咨询，下个月也会通过公共咨询征求家长、青少年以及教育人士等相关群体的意见。一旦修订广播法令，这些准则会具法律约束力。

根据阳光联盟（Sunlight AFA）今年1月展开的调查，每两名受访新加坡人中有一人接触过有害网络内容。也有人经历过与性别有关的网络伤害，当中有61％是在较受欢迎的社媒平台上发生的。谷歌调查则指出，超过一半受访家长举报他们的孩童在网络空间接触过不良内容。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今年3月在国会拨款委员会辩论通讯及新闻部开支预算时说，政府有意拟定这些新准则，加强儿童安全、改善用户举报不良内容的流程以及对网络平台的问责。

杨莉明星期一下午（6月20日）在面簿贴文说，网络安全逐渐受到关注，新加坡等国家希望通过较强的安全措施保护人们。“在过去的几年里，社交媒体服务平台采取措施保护用户安全。不过考虑到这些平台的有害性质不断演变，以及我们的社会及文化背景，我们应该做得更多。”