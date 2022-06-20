中峇鲁84年杂货店 320万元转售

（早报讯）战前创立，营业84年的中峇鲁老字号“平平标价”杂货店，320万元转售后即将结束营业。

位于中峇鲁成保路的“平平标价”杂货店成立于1938年，经历了二战也见证了新加坡独立，目前由第三代东主吴伟坚（67岁）掌舵。

这家杂货店即将走入历史的消息早在去年底传出，当时店家贴出告示，称即将在11月7日结束营业。

不过，由于接手的新业主仍未准备好进驻，“平平标价”得以继续营业，只是店内货品琳琅满目的景象已不再，店主已着手清理。

吴伟坚接受《新明日报》访问时说：“目前做一些外送生意。”

从小在店铺周围长大的吴伟坚，28岁那年放弃在银行的白领工作，从父亲手中接管杂货店，一做就是接近40年。

对他而言，这里不仅是做生意的地方，也承载了童年、成长到结婚生子的许多回忆。

当被问及最不舍的是什么时，吴伟坚说，是周围的邻居。

“很多巴刹、熟食摊以及附近商店的人都是相处了几十年的老朋友了，平日靠一个眼神、一个手势就能沟通。”

他也透露，孩子们有各自的打算，因此不勉强他们接手。

母亲在2020年去世后，吴伟坚等六兄弟姐妹决定出售店铺后分配所得。

据了解，杂货店所在的铺位去年以320万元转售。

根据房地产网站edgeprop报道，95年的租赁期剩下大约42年，但仍然吸引了买家的浓厚兴趣。