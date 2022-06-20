当年扮男生躲日军 陈福记老板九旬母离世

（早报讯）出生二战时期，九旬嬷年轻时为躲日军，黑炭涂脸扮男生，18岁那年逃入对面邻居家，嫁给未见过几面的男邻居。丈夫早逝后，通过“银会”赚利息，拉扯七个孩子长大成人，上周梦中离世。

阿嬷佘春娥上周三（6月15日）早上8时在家中安详离世，享耆寿98岁，膝下有七名子女、10名孙子和10名曾孙。

小儿子许耀元（61岁，陈福记老板）受访时说，母亲于1924年出生，二战时期为了躲避日军，往脸上涂黑炭扮成男生，有次还跑到对面邻居家去，最后就嫁给了对方。

许耀元说：“母亲没谈过恋爱，生活所逼才会嫁给几乎没见过几次面的父亲，两人婚后育有九个孩子，可是大姐因为没奶粉喝而饿死，小妹则是胎死腹中。”

父亲在1971年因肝癌过世，母亲为了养孩子，勤俭持家，除了接裁缝工作赚钱，也靠着对金钱的敏锐度，跟了20多个“银会”赚利息。

许耀元解释，“银会”是50到80年代的小团体融资方式，会员在会期内每个月固定出资，每个月出标最高利息者，就能带走其他人出的资金，但需要扣除出标的利息。

“母亲通过‘银会’赚来的钱供我们上学，也给了我们安定的生活。”

佘春娥之前身体健康，但两年前腿脚无力，开始以轮椅代步，过去一年来，健忘症变得严重后，身体机能也跟着退化。

许耀元说，母亲性格开朗乐观，总是期待大节日能够一家团聚，可惜因为疫情，上一次的大团聚是在2019年的农历新年。

“母亲离开前的一个月，我们心知她时日不多了，为了尽最后的孝道，姐姐还会轮流陪她过夜，抱她、吻她，跟她说‘妈妈我爱你’，她也会回应我们。”

许耀元说，母亲出生的年代重男轻女，虽然没机会受教育，但是她非常好学，会跑到课室外听老师教课，自学认字，生前每天还会翻阅报纸。

“母亲因此十分注重下一代的教育，我们都完成了学业，兄姐都从事银行、教育业，让母亲很自豪。”

他也说，60、70年代私会党猖狂，经常发生打架事件，很多小孩误入歧途，但他们几个兄姐弟都被管教得很好。

“不管多穷，母亲还是看重家教和教育，要求我们出门一定要有交代，也教我们不能随便坐在楼梯口和垄沟边。”