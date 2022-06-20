亚股逆风中求平静 海指周一收跌0.05％

（早报讯）经济增长担忧继续笼罩股市，亚太各地主要股指周一（6月20日）涨跌不一，交投比较平静。新加坡股市的海峡时报指数收跌1.69点或0.05％，闭市报3096.40点。

首尔、悉尼和东京股市周一分别显著收跌2.04％、0.81％和0.74％，香港上涨0.42％。布伦特和美国WTI原油期货价上周五大跌后，目前小幅回稳至每桶接近113美元和110美元。周六一度跌破1万8000美元水平的比特币，目前已回到2万美元水平。

资深股票经纪冯施钧受访时说，在上周华尔街的熊市压力下，亚洲市场正如预期的显得疲软。由于对经济衰退的担忧和美国联邦储备局及其他主要央行承诺打击飙升的通货膨胀，市场持续波动。

新加坡凯基证券研究部主任陈广治受访时指出，中国/香港市场受加息的影响相对较小，但受中国国内政策的影响较大，毕竟，估值相当便宜。中国最近已放宽一些封锁限制，并发布一些刺激配套以促进经济复苏。鉴于美国和欧盟市场情绪欠佳，中国/香港的股票具有吸引力。

本地股市周一整体交易量大减至10亿2000万股，交易总值大减至8亿1350万元。全场上升股233只，下跌股273只。海指成份股13只下跌，13只上涨，四只持平。

星展集团控股（DBS）周一全场交易总值最高，但仅5339万元，股价涨0.07％至29.91元；大华银行（UOB）股价涨0.04％至26.84元；华侨银行（OCBC）股价跌0.18％至11.40元。