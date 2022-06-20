ACRA与新交所成立咨询委员会 助本地公司推行可持续发展报告

（早报讯）为在新加坡公司推行可持续发展报告，会计与企业管制局（ACRA）与新交所监管公司（SGX RegCo）宣布成立可持续发展报告咨询委员会（Sustainability Reporting Advisory Committee），就新加坡公司的可持续发展报告路线图提供建议。

这两个机构星期一（6月20日）发布的联合文告指出，会计与企业管制局和新交所监管公司正在制定一个路线图，以便更广泛地在新加坡注册公司推行可持续发展报告，而不仅仅在新交所上市公司推行。

新成立的可持续发展报告咨询委员会，也将就国际可持续发展报告标准是否适合在新加坡实施提供意见。

据文告指出，新交所监管公司一直在逐步加强上市公司的可持续发展报告，包括自2016年以来强制发布可持续发展报告和从2022财年开始推行的气候报告。全球范围内对环境、社会和治理（ESG）问题的关注日益增加，使到人们呼吁为企业的ESG相关信息提供更大的透明度和保证，以便投资者和其他利益相关者可以将这些信息纳入决策中。

新设立的可持续发展报告咨询委员会将由城市发展（City Development）首席可持续发展官晏洁慧担任主席。文告指出，委员会当中，可持续发展的行业领袖和拥护者汇聚一堂，他们拥有不同的经验，包括首席可持续发展官、金融机构代表、机构和散户投资者、可持续发展报告专业人员和学术界人士。

晏洁慧说，有效的ESG整合和披露对于加快全球努力为人们建立一个更加绿色和更具韧性的未来至关重要。委员会的成员都是各自领域内受人尊敬的领导者。“我相信委员会的集体努力，将辅助会计与企业管制局和新交所监管公司的措施，团结企业和利益相关者，为《2030年新加坡绿色发展蓝图》（Singapore Green Plan 2030）和全球可持续发展议程作出贡献。”