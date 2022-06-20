拿刀砍妻和暴打医护人员 男子入狱19个月两周

（早报讯）持刀往妻子手臂砍、猛掐妻子直到她险些窒息，男子被控之后丝毫不收敛，又对医护人员和辅警动粗。这名不折不扣的“暴力男”，今天（6月20日）被判坐牢19个月及两周。

被告黄国强（26岁）承认20项蓄意伤人、刑事恐吓等罪状，控方以其中七项提控被告，余项交由法官下判时一并考虑。

被告的妻子（34岁）来自中国，比他年长八岁。案情没有提及两人结婚多久，以及是否还维持婚姻关系。

案情显示，2020年12月28日凌晨3时许，被告喝下五罐啤酒之后醉醺醺回到房间，看到沉睡中的妻子，上前就是又搂又抱。妻子闻到酒味，回过头就叫被告走开。

被告不理会妻子，突然坐在她身上，发狠咬住她的肩膀不放，还猛掐她的颈项，导致她差点失去意识。被告这时不断威胁说会杀死妻子，吓得妻子苦苦哀求她住手，还搬出女儿当挡箭牌，可是被告却充耳不闻。

他跟着提起热水壶，把温水倒在妻子头上，再把水壶砸向她的头。被告意犹未尽，按住她的头推向橱柜，把橱柜上的镜子撞破。

已经失去理智的被告，接着又到厨房拿了一把菜刀，嘴里还嚷着要把她砍死，手里的菜刀已经往妻子左手臂砍去。妻子当时已经四肢无力，所幸她急中生智谎称自己已经有身孕，被告这才住手，电召救护车。

妻子送院后拿了一周病假养伤。

被告事后被控上，但他暴力依旧，丝毫不收敛，保释期间又对九名医护人员和辅警动粗，打人、吐痰，飙脏话等样样来。这一连串暴力事件发生在2021年5月，地点分别在中央医院、盛港综合医院和心理卫生学院，但案情没提及被告住院的原因。

在其中一起事故中，被告用带有种族歧视的话语辱骂中央医院的马来族助理临床护士，威胁要杀他，还扯破他的衣服。

被告的恐吓行为牵涉到种族和宗教，控方指这是本地首例，也是加重刑法的考量因素。

被告也拳打和辱骂一名女临床护理人员，导致她嘴唇流血。被告还恫言在出院后，会回返心理卫生学院砍杀医护人员，然后用辅警的配枪自轰，医院职员过后因为他这番话而报警。

代表律师求情时说，被告事发后深感懊悔，写信向医护人员道歉。然而，控方指被告频频威胁伤害他人，还在保释期间再犯，显然没悔改，促请法官严惩以儆效尤。（人名译音）