瑞星投资集团获新交所监管公司“合规通知” 需寻求董事会变更批准

（早报讯）瑞星投资集团（Reenova Investment）周一（6月20日）闭市后披露，收到新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）发出的“合规通知”。

瑞星董事会的提名委员会目前只剩两名成员，而且瑞星被指“已无法正常运行”。

股票前年停牌至今的主板挂牌公司瑞星投资集团，在上周一透露公司主席陈彤（Chen Tong，译音）去世的消息，而陈彤是公司唯一的执行董事，陈彤去世后公司董事会剩下三名独立非执行董事。

瑞星上周二又透露，首席独立董事兼审计委员会主席李佳绍（Lee Ka Shao，译音）辞职。上周三再透露，集团财务总监兼公司秘书郭凯明（Kwok Kai Ming，译音）辞职。根据瑞星，李佳绍和郭凯明辞职的理由分别是“公司无法继续作为一个实体运作”以及“公司无法正常运行”。

瑞星上周二也透露，它全面收购3DOM（Singapore）公司的反向收购协议已经终止。随着这个协议的终止，公司的资产将包括在马达加斯加的稀土矿和其他应收账项。

新交所监管公司指出，它注意到瑞星董事会的提名委员会如今只剩下两名成员，以及李佳绍和郭凯明认为“公司无法正常运行”。董事会因此应该确保公司的资产获得适当保护，特别是马达加斯加的稀土矿和其他应收账项。

根据合规通知，瑞星董事会的任何变动都必须寻求新交所的批准，包括停止、任命或重新任命任何董事或执行官员。

此外，监管公司也要求瑞星的独立董事继续直接向它报告，并提供与任命清盘人或脱售公司资产有关的全部信息，以及为更新市场信息和公司任何可能的除牌退出献议，提供全面协助。