杜克—国大医学院与强生集团设中心研究骨痛热症

（早报讯）杜克—新加坡国立大学医学院同美国制药公司强生集团（Johnson & Johnson）开设中心，共同研究对抗骨痛热症和兹卡等黄病毒属的药物。

全球每年有超过4亿人感染骨痛热症和兹卡等黄病毒属（flavivirus），全球一半人口受到威胁。在新加坡，骨痛热症发病率过去20年逐年增加，继在2020年面对历来最严重的骨痛热症疫情后，今年又出现新一波疫情，截至6月17日，病例已达1万4595起，超过去年全年总数。

目前没有专门针对黄病毒属的治疗方法，新研究中心将结合杜克—国大医学院在研究和商业化的专长，以及强生集团在加速推动黄病毒属疾病的丰富企业经验，强化新加坡作为研究枢纽的地位，研发应对黄病毒属的药物。

中心将是强生全球健康发现中心（Center for Global Health Discovery）在亚太地区的第一个卫星中心，也将作为新保集团杜克—国大学术医疗中心在校园内建设的合作探索区，推动“从实验到临床”的研究。

中心的研发工作已开展，由杜克—国大医学院新兴传染病研究所苏峇士（Subhash Vasudevan）教授和强生子公司扬森制药（Janssen Pharmaceutica）的全球公共卫生研究首席科学家戈瑟尔斯（Olivia Goethals）领导。学院也正同新保集团医学研究单位合作，对扬森的骨痛热症新药展开临床试验。