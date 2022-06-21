（早报讯）欧洲股市受能源股和银行股上扬所带动，三大股指收涨。

欧洲斯托克（Stoxx）600指数上周因为经济衰退的担忧而下跌4.6%，周一（6月20日）上涨0.96%，收报407.14点；英国富时（FTSE）100指数上升1.5%，报7121.81点；德国DAX指数1.06%，报1万3265.60点。

美国周一是六月节（Juneteenth）公定假日，股市休市一天。

海峡时报指数昨日收跌1.69点或0.05％，闭市报3096.40点。

今天（21日）可关注的股票：

1.豪支付（OxPay Financial）与零售商皇家运动专门店（Royal Sporting House）合作，为公司在新加坡和马来西亚的29间店提供数码付款和忠实顾客积分服务。

2.Spackman娱乐集团（Spackman Entertainment）独立董事黄宏伟（音译，Ng Hong Wee）辞职，原因是希望有更多时间用于其他公司事务。他会在7月20日正式离职。黄宏伟同时卸下薪酬委员会主席的职务，也不再是审计与风险管理委员会成员。

3.胜科海事昨日回应小股东对合并计划的评论，重申它与吉宝岸外与海事合并的好处，而新加坡证券投资者协会昨天傍晚也举行对话会。一名小股东在网上批评合并计划对胜科海事的小股东“非常不利”，并认为如果小股东出席会议投反对票，胜科海事的股价将显著被推高。

胜科海事表示，如果没有合并，它面对一个“更加竞争”的环境，因为基础因素已根本性改变。合并后的公司将有更强的技术实力和更好的营运效率，更能够满足顾客正在改变的需求。

4.目前停牌的营养屋国际（NutryFarm International）的一名非执行独立董事任职仅超过八个月便将离去。公司昨日披露，董事刘进畔（60岁，译音）因个人原因辞职。他仍将担任在凯利板挂牌的亿高有限公司（OneApex）的独立董事。

5.吉宝数据中心房地产信托与广东蔚海数据发展有限公司和它的母公司签约，将以13亿8060万人民币（约2亿9710万新元）收购对方在江门市的两个数据中心，并将回租给蔚海，租期15年。

两座数据中心都有七层楼，共4万零920平方公尺楼面。这是信托继去年向对方收购第一座数据中心之后的另一次收购。