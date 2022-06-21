雇主给PWCS低薪工友加薪 政府资助额调高至75%

（早报讯）为协助企业应对人力成本上涨压力，政府给予的渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme，简称PWCS）援助将增加。雇主在给予总月薪不超过2500元的居民雇员加薪时，政府资助的加薪额比率将从50％调高至75%；总月薪2500元以上至3000元的居民雇员加薪时，政府资助的比率则从30％调高至45％。

黄循财在今年2月发表财政预算案声明时宣布，政府今年会拨出20亿元，推动渐进式加薪补贴计划，帮助企业减轻人力成本增加的压力。根据计划，雇主在给予总月薪不超过2500元的新加坡籍雇员加薪时，政府将资助50％的加薪额，这个比率将在2024年减至30％，2026年进一步缩至15％。

另一方面，原定今年9月结束的招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive，简称JGI），将再度延长半年至明年3月。

延长后的计划将更着重协助那些已失业超过六个月的年长员工、残障员工及释囚。人力部将在日后公布更多详情。

政府在2020年9月推出招聘奖励计划，鼓励雇主聘请更多本地员工，截止去年8月，6万7000家企业在这计划下聘请了近50万9000名本地员工，其中约半是年长员工。

由于反应良好，这计划三度延长至今年9月。不过随着本地劳动市场情况改善，计划的津贴额度已逐渐减少，援助对象也转往弱势员工如长期失业者、年长雇员等。