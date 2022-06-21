调高消费税的计划不变 为大多数国人推出大规模援助配套

（早报讯）副总理兼财政部长黄循财今天（6月21日）在记者会上回答媒体关于消费税的提问时重申，调高消费税的计划不因经济不明朗而改变。

他说：“我们在不久前的预算案针对这点进行了详尽的辩论，我解释了调高消费税的必要。我们的开支需求快速增长，主要是因为老龄化人口和医疗保健开支。”

黄循财说，政府探讨了各种提高收入的可能性，并且调整了多项税收，包括个人所得税、房地产税和豪华汽车税，“但这些还是不够，因此我们不得不调高消费税。”

考虑到不明朗因素和艰难的经济环境，黄循财表示已尽量推迟调高消费税，并分两个阶段调高，而且更重要的是，为大多数新加坡人推出了大规模的援助配套。

他说：“人们在至少五年时间里，不会感受到消费税调高的影响。低收入人士至少10年不会感受到这个影响。”

黄循财希望国人理解，我国要应对的挑战不仅仅是生活成本和通货膨胀，而是整个环境的基本面改变巨大，例如气候变化、全球进一步出现分歧，以及本地老龄化人口。

黄循财在今年2月的预算案宣布推迟调高消费税，明年1月1日从7％调高到8％，2024年1月1日再上调至9％。同时政府已推出总值逾66亿元的“定心与援助配套”，让多数新加坡家庭抵消至少五年的额外消费税；低收入家庭甚至可抵消约10年的额外消费税开支。