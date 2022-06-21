黄循财：确保组屋区有小贩中心和社企咖啡店 与天价咖啡店竞争

（早报讯）邻里咖啡店天价转手，坊间担心食物价格上涨进一步冲击生活开销。副总理兼财政部长黄循财指出，应对这个问题的最主要方式是确保所有组屋区都有小贩中心和社会企业经营的咖啡店。

黄循财星期二（6月21日）上午在记者会上宣布推出15亿元援助配套，从五方面为家庭、企业和个人提供援助。

至于政府会否采取措施，干预咖啡店天价转手，黄循财答复《联合早报》提问时指出，应对食物价格上涨最主要方式是确保每一个组屋区都有人们可以负担的食物选项。

他说：“我们了解新加坡人对物价上涨的担忧，尤其是食物。而最近的这些交易确实可能引起坊间的焦虑。”

黄循财说，政府继续推动小贩中心建造计划，是确保新加坡人继续可以享有可负担得起的食物价格的主要策略，这也会为这一类商业交易引进竞争压力。

他也说，政府也会继续为新加坡人提供补助，应对生活费的上涨，这包括提供邻里购物券和消费税补助券。“这将确保每一个人都能得到帮助，尤其是低收入和弱势群体，他们得到的帮助会更多。”

过去两个月，位于淡滨尼21街的一家咖啡店以4168万元易手，位于义顺81街的另一家咖啡店尺价高达9361元，这些天价交易预料将推高摊位月租，食物价格预计也会上调，引起坊间的不安。