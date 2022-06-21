本地股市早盘升0.69%

（早报讯）本地股市回稳，海峡时报指数今天（6月21日）上升21.40点或0.69%，报3117.80点。

欧洲隔夜股上涨带动亚洲主要股市。

截至今天中午，香港恒生指数上升1.43%至21466.03点；上证指数上升0.18%至3321.24点；日经指数起2.06%至26302.24点；韩国KOSPI起0.95%至2413.64点。

美国标准普尔500期货指数上升1.60%至3734.50点。

辉立证券研究部主管周冠龙指出，美股期货指数上扬有助于稳定亚洲股市。日本、澳大利亚和香港的期货指数也上升，显示市场情绪有所改善。他说：“投资者会密切留意中国的冠病疫情是否会再度暴发，以及中国推动经济增长的措施。”

全场半天交易量为5亿8930万股，交易额为3亿8942万元。上升股277只，下跌股114只。

早盘领涨海指成分股包括胜科工业（Sembcorp Industries）和香港置地（Hongkong Land），分别上升3.96%和2.7%，报2.89元和4.95美元。

下跌的有泰国酿酒（Thai Beverage）和新科工程（ST Engineering），分别下跌0.76%和0.51%，报0.65元和3.92元。

在个股消息方面，图腾科技（Totm Technologies）同阿联酋数据分析与人工智能公司Presight.AI将成立合资公司，联合各自研发的技术协助在中东、非洲和东南亚的客户推动数码转型，同时提供高效生物认证与人工智能科技和解决方案。

豪支付（OxPay Financial）与零售商皇家运动专门店（Royal Sporting House）合作，为公司在新加坡和马来西亚的29间店提供数码付款和忠实顾客积分服务。

Spackman娱乐集团（Spackman Entertainment）独立董事黄宏伟（音译，Ng Hong Wee）辞职，他会在7月20日正式离职。黄宏伟同时卸下薪酬委员会主席的职务，也不再是审计与风险管理委员会成员。